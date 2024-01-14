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Новичок «Нью-Орлеана» Хоукинс повторил достижение Вембаньямы и Холмгрена

Новичок «Нью-Орлеана» Хоукинс повторил достижение Вембаньямы и Холмгрена
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Атакующий защитник, новичок «Нью-Орлеан Пеликанс» Джордан Хоукинс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:108.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Хоукинс в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 19 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), пять подборов, четыре результативные передачи и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+10».

Таким образом, 21-летний баскетболист стал третьим новичком в нынешнем сезоне НБА, которому как минимум два раза удавалось во встречах набирать 30+ очков. Ранее это удавалось Виктору Вембаньяме («Сан-Антонио Спёрс») и Чету Холмгрену («Оклахома-Сити Тандер»).

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 118
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Хардуэй-младший - 24, Джонс - 24, Грин - 9, Харди - 8, Лоусон - 3, Карри - 3, Пауэлл - 2, Клебер - 2, Уильямс, Уильямс, Холмс, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 34, Джонс - 15, Альварадо - 14, Валанчюнас - 14, Нэнс - 14, Маршалл - 13, Дэниэлс - 10, Льюис - 2, Робинсон-Эрл - 2, Лидделл, Зеллер
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