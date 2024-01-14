Новичок «Нью-Орлеана» Хоукинс повторил достижение Вембаньямы и Холмгрена

Атакующий защитник, новичок «Нью-Орлеан Пеликанс» Джордан Хоукинс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 118:108.

Хоукинс в общей сложности провёл на площадке 37 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 19 с игры, где 6 из 12 — трёхочковые), пять подборов, четыре результативные передачи и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам игры составил «+10».

Таким образом, 21-летний баскетболист стал третьим новичком в нынешнем сезоне НБА, которому как минимум два раза удавалось во встречах набирать 30+ очков. Ранее это удавалось Виктору Вембаньяме («Сан-Антонио Спёрс») и Чету Холмгрену («Оклахома-Сити Тандер»).