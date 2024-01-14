Чарльз Баркли назвал слабую сторону «Милуоки»

Член Зала славы и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли высказался о проблемах «Милуоки Бакс» в нынешнем регулярном чемпионате. В частности, Баркли назвал оборону «Милуоки» проблемой для того, чтобы войти в список лучших клубов.

«Они [«Милуоки Бакс»] выиграют много игр, потому что у них ясть Яннис [Адетокунбо], Дэйм [Дэмьен Лиллард] и другие ребята. Но они не станут элитной командой из-за того, как они играют в защите», — сказал Баркли в эфире программы NBA on TNT.

Отметим, что на момент написания новости «Бакс» располагаются на втором месте Восточной конференции, имея в своём распоряжении 27 побед при 12 поражениях. Напомним, в конце сентября к клубу из Висконсина присоединился разыгрывающий Дэмьен Лиллард.