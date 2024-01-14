Энтони Дэвис повторил достижение Андрея Кириленко в НБА 18-летней давности

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда проиграла со счётом 125:132.

Дэвис в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 15 очков (5 из 21 с игры, 5 из 6 штрафные), 15 подборов, 11 результативных передач, четыре блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» бигмена составил «-12».

Примечательно, что 30-летний баскетболист стал первым игроком с 2006 года, которому за встречу удалось набрать как минимум 15 очков, 15 подборов, 11 передач и четыре подбора. Последним игроком, достигшим подобных цифр, был Андрей Кириленко.