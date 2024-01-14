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Энтони Дэвис повторил достижение Андрея Кириленко в НБА 18-летней давности

Энтони Дэвис повторил достижение Андрея Кириленко в НБА 18-летней давности
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Ютой Джаз», в котором его команда проиграла со счётом 125:132.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дэвис в общей сложности провёл на площадке 39 минут, набрав суммарно 15 очков (5 из 21 с игры, 5 из 6 штрафные), 15 подборов, 11 результативных передач, четыре блок-шота и один перехват. Показатель «плюс-минус» бигмена составил «-12».

Примечательно, что 30-летний баскетболист стал первым игроком с 2006 года, которому за встречу удалось набрать как минимум 15 очков, 15 подборов, 11 передач и четыре подбора. Последним игроком, достигшим подобных цифр, был Андрей Кириленко.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
132 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 29, Секстон - 27, Кларксон - 21, Джордж - 19, Коллинс - 19, Данн - 7, Кесслер - 4, Олиник - 4, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 39, Ривз - 19, Хатимура - 17, Дэвис - 15, Вуд - 15, Принс - 12, Вандербилт - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Реддиш, Хэйс, Каслтон
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