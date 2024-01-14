Сегодня, 14 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошло восемь календарных матчей. Четыре из них остались за хозяевами площадок, в других четырёх победы праздновали гости. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

Все результаты игрового дня НБА 14 января

«Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс» — 145:113.

«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 99:127.

«Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 129:118.

«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Йорк Никс» — 94:106.

«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 112:100.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 116:122.

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 108:118.

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:125.