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Все результаты игрового дня НБА 14 января

Все результаты игрового дня НБА 14 января
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Сегодня, 14 января, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата прошло восемь календарных матчей. Четыре из них остались за хозяевами площадок, в других четырёх победы праздновали гости. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами встреч.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 14 января

«Бостон Селтикс» — «Хьюстон Рокетс» — 145:113.
«Атланта Хоукс» — «Вашингтон Уизардс» — 99:127.
«Милуоки Бакс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 129:118.
«Мемфис Гриззлиз» — «Нью-Йорк Никс» — 94:106.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Орландо Мэджик» — 112:100.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Чикаго Буллз» — 116:122.
«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 108:118.
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 132:125.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
145 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 27, Притчард - 19, Порзингис - 17, Уайт - 13, Холидэй - 11, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Бриссетт - 5, Корнет - 2, Бэнтон, Стивенс
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 22, Шенгюн - 19, Брукс - 12, Томпсон - 10, Грин - 10, Смит II - 9, Грин - 9, Холидей - 5, Ванвлит - 5, Уильямс - 5, Баллок - 3, Ландейл - 2, Марьянович - 2, Тэйт
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
99 : 127
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Атланта Хоукс: Янг - 21, Бей - 16, Богданович - 14, Мюррей - 13, Оконгву - 9, Мэтьюз - 8, Джонсон - 5, Форрест - 4, Капела - 4, Фернанду - 4, Ланди - 1, Миллз, Гриффин
Вашингтон Уизардс: Кузма - 29, Пул - 20, Авдия - 19, Кулибали - 12, Кисперт - 11, Гэффорд - 10, Джонс - 8, Болдуин Мл. - 8, Райт - 8, Диалло - 2, Бернард, Гилл, Шамет, Мускала, Галлинари
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
129 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Лиллард - 27, Миддлтон - 24, Бисли - 11, Лопес - 11, Портис - 10, Джексон - 10, Коннотон - 3, Боучэмп, Ливингстон, Пэйн, Грин, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 28, Подзиемски - 23, Томпсон - 21, Шарич - 12, Джексон-Дэвис - 12, Уиггинс - 7, Луни - 6, Киньонес - 6, Джозеф - 3, Гаруба, Робинсон, Грин
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
94 : 106
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 20, Уильямс Мл. - 17, Кеннард - 14, Родди - 14, Тиллман - 12, Уильямс - 10, Гильярд - 5, Ларэвиа - 2, Альдама, Джексон, Бейн, Кончар
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 24, Макбрайд - 19, Ануноби - 18, Дивинченцо - 13, Хартенштайн - 12, Флинн - 9, Харт - 8, Гримс - 3, Ачиува, Брансон, Фурнье, Браун, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 100
Орландо Мэджик
Орландо
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Уильямс - 16, Холмгрен - 15, Гидди - 12, Дорт - 12, Джо - 9, Мицич - 7, Уильямс - 3, Уоллес - 1, Уильямс, Дав. Бертанс, Дженг, Джонсон, Уиггинс, Манн
Орландо Мэджик: Банкеро - 20, Хьюстан - 14, Энтони - 14, Блэк - 13, Саггс - 9, Битадзе - 8, Куин - 7, Айзек - 6, Океке - 5, Вагнер - 4, Скофилд, Картер
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 122
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Джонс - 30, Джонсон - 26, Брэнэм - 14, Сохан - 11, Осман - 9, Мамукелашвили - 8, Шампани - 6, Васселл - 5, Барлоу - 5, Уэсли - 2, Грэм, Дьяките
Чикаго Буллз: Вучевич - 24, Досунму - 21, Дерозан - 20, Уайт - 15, Картер - 14, Карузо - 11, Лавин - 10, Драммонд - 7, Крэйг, Терри, Тэйлор, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 118
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Даллас Маверикс: Ирвинг - 33, Хардуэй-младший - 24, Джонс - 24, Грин - 9, Харди - 8, Лоусон - 3, Карри - 3, Пауэлл - 2, Клебер - 2, Уильямс, Уильямс, Холмс, Моррис
Нью-Орлеан Пеликанс: Хоукинс - 34, Джонс - 15, Альварадо - 14, Валанчюнас - 14, Нэнс - 14, Маршалл - 13, Дэниэлс - 10, Льюис - 2, Робинсон-Эрл - 2, Мёрфи, Лидделл, Зеллер
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
132 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 29, Секстон - 27, Кларксон - 21, Джордж - 19, Коллинс - 19, Данн - 7, Кесслер - 4, Олиник - 4, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 39, Ривз - 19, Хатимура - 17, Дэвис - 15, Вуд - 15, Принс - 12, Вандербилт - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Реддиш, Хэйс, Каслтон
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