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«Юта» достигла положительного соотношения побед и поражений после старта сезона с 7-16

«Юта» достигла положительного соотношения побед и поражений после старта сезона с 7-16
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Сегодня, 14 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Игра завершилась со счётом 132:125 в пользу «Юты».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Таким образом, «Джаз» в своём распоряжении теперь имеют больше побед (21), чем поражений (20) в нынешнем сезоне. Примечательно, что в декабре соотношение побед и поражений у «джазменов» было 7-16. В последних 13 играх «Юта» выиграла 11 раз.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал финский тяжёлый форвард Лаури Маркканен. На его счету 29 очков, девять подборов и пять передач. Разыгрывающий Коллин Секстон добавил 27 очков, пять передач и четыре подбора.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
132 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 29, Секстон - 27, Кларксон - 21, Джордж - 19, Коллинс - 19, Данн - 7, Кесслер - 4, Олиник - 4, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 39, Ривз - 19, Хатимура - 17, Дэвис - 15, Вуд - 15, Принс - 12, Вандербилт - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Реддиш, Хэйс, Каслтон
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