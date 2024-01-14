«Юта» достигла положительного соотношения побед и поражений после старта сезона с 7-16

Сегодня, 14 января, завершился очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Игра завершилась со счётом 132:125 в пользу «Юты».

Таким образом, «Джаз» в своём распоряжении теперь имеют больше побед (21), чем поражений (20) в нынешнем сезоне. Примечательно, что в декабре соотношение побед и поражений у «джазменов» было 7-16. В последних 13 играх «Юта» выиграла 11 раз.

Самым результативным игроком в составе победителей сегодня стал финский тяжёлый форвард Лаури Маркканен. На его счету 29 очков, девять подборов и пять передач. Разыгрывающий Коллин Секстон добавил 27 очков, пять передач и четыре подбора.