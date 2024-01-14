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Заслуженный тренер России объяснил, как «Локомотиву» удалось победить ЦСКА

Заслуженный тренер России объяснил, как «Локомотиву» удалось победить ЦСКА
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич подвёл итоги матча краснодарского «Локомотива-Кубань» с московским ЦСКА, который проходил в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Как «Локо» удалось уйти с большого отставания в счёте и вырваться вперёд? Как только «Локомотив» прибавил в защите, у него сразу пошли дальние броски. И случилось это после перерыва. Ну и наладилось, само собой, раннее нападение. Это позволило «Локомотиву» победить. ЦСКА же сначала брал тем, что хорошо забивал трёхочковые: у них процент попаданий был больше 50. А потом в этом компоненте очень подтянулся «Локо», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в определённый момент матча уступал с разницей в 14 очков, а после первой половины ЦСКА вёл со счётом 53:44. Но во второй половине хозяева паркета переломили ход встречи и победили с итоговым счётом 89:85.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара победил в 16 матчах при шести поражениях. В свою очередь, ЦСКА возглавляет таблицу чемпионата с 18 победами при трёх поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 30, Бэрфорд - 15, Мартюк - 10, Уайт - 8, Темиров - 7, Ведищев - 6, Щербенев - 5, Емченко - 5, Узинский - 2, Елатонцев - 1, Квитковских, Близнюк
ЦСКА: Тримбл - 23, М'Бай - 21, Джекири - 11, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 3, Руженцев - 3, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев
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