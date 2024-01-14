Заслуженный тренер России объяснил, как «Локомотиву» удалось победить ЦСКА

Заслуженный тренер России Сергей Елевич подвёл итоги матча краснодарского «Локомотива-Кубань» с московским ЦСКА, который проходил в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Как «Локо» удалось уйти с большого отставания в счёте и вырваться вперёд? Как только «Локомотив» прибавил в защите, у него сразу пошли дальние броски. И случилось это после перерыва. Ну и наладилось, само собой, раннее нападение. Это позволило «Локомотиву» победить. ЦСКА же сначала брал тем, что хорошо забивал трёхочковые: у них процент попаданий был больше 50. А потом в этом компоненте очень подтянулся «Локо», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в определённый момент матча уступал с разницей в 14 очков, а после первой половины ЦСКА вёл со счётом 53:44. Но во второй половине хозяева паркета переломили ход встречи и победили с итоговым счётом 89:85.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара победил в 16 матчах при шести поражениях. В свою очередь, ЦСКА возглавляет таблицу чемпионата с 18 победами при трёх поражениях.