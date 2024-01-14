Известный баскетбольный портал представил рейтинг лучших игроков НБА

Авторитетный баскетбольный портал Hoopshype представил рейтинг лучших игроков сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации.
Первое место занимает канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер. Следом за ним идут тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В пятёрке сильнейших оказались словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и действующий самый ценный игрок НБА Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
Фото: Hoopshype
Отметим, что портал разработал собственную формулу, по которой и подсчитывал вклад в игру каждого баскетболиста.
Ранее Basketball Reference представил список номинантов на звание самого ценного игрока сезона-2023/2024.