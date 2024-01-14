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Известный баскетбольный портал представил рейтинг лучших игроков НБА

Известный баскетбольный портал представил рейтинг лучших игроков НБА
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Авторитетный баскетбольный портал Hoopshype представил рейтинг лучших игроков сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации.

Первое место занимает канадский разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шэй Гилджес-Александер. Следом за ним идут тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. В пятёрке сильнейших оказались словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич и действующий самый ценный игрок НБА Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

Фото: Hoopshype

Отметим, что портал разработал собственную формулу, по которой и подсчитывал вклад в игру каждого баскетболиста.

Ранее Basketball Reference представил список номинантов на звание самого ценного игрока сезона-2023/2024.

Рейтинг:
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