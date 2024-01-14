Представитель Евролиги: Паскуаль и Перасович поступили как джентльмены, оставшись в России

Исполнительный директор Совета тренеров Евролиги Горан Сашич высказался о работе главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля и наставника УНИКСа Велимира Перасовича в Единой лиги ВТБ.

«Конечно же, я слежу за работой Паскуаля, Перасовича и других тренеров Единой лиги ВТБ. Паскуаль и Перасович показали свой характер тем, что решили остаться в России. Они поступили как настоящие джентльмены, они понимают спортивную этику, я поддерживаю их в этом решении. Но давайте и не забывать об игроках, у вас выступают американские баскетболисты, французские баскетболисты. Я аплодирую этичности их спортивного поведения, я чту это. Это отличный пример того, как не нужно перемешивать спорт и политику. Это имеет позитивный эффект, они показывают, что такое настоящий спорт, на каких фундаментальных принципах он живёт», — сказал Сашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.