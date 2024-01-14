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Патрик Беверли рассказал, сколько бы набирал очков Шакил О’Нил, реализуя штрафные лучше

Патрик Беверли рассказал, сколько бы набирал очков Шакил О’Нил, реализуя штрафные лучше
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли порассуждал, что было бы, если бы легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О'Нил лучше реализовывал штрафные броски по ходу своей карьеры.

«Ты ничего не смог бы сделать. Вы могли сдваиваться на нём, могли делать что угодно, но всё равно не могли ничего сделать с ним. Если бы он забрасывал 80% своих бросков, даже не 90%, если бы он выполнял 78% бросков, он набирал бы в среднем 53 очка за игру», – сказал Патрик Беверли в своём подкасте.

Напомним, О’Нил по ходу своей продолжительной карьеры в среднем забрасывал 52,7% бросков со штрафной линии.

Отметим, что Шакил О'Нил является четырёхкратным чемпионом НБА: трижды выигрывал титул в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и один раз с «Майами Хит».

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