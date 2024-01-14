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Щербенёв объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось отыграться в матче с ЦСКА

Щербенёв объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось отыграться в матче с ЦСКА
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Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв объяснил за счёт чего краснодарский клуб одержал волевую победу над московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Как удалось отыграться? Игра получилась очень зрелищная. Мы порадовали зрителей, которые, как всегда, очень здорово поддерживали нас в «Баскет Холле». Большое спасибо нашим болельщикам. В первой половине действительно порой не попадали свои броски, но продолжали гнуть свою линию, активно защищались и после перерыва почувствовали свой бросок, что и помогло нам вернуться в игру и победить. Но, повторюсь, суперская атмосфера в зале очень помогла нам в этом матче

Победили лишь благодаря атмосфере? Благодаря тому, что тренируемся и ежедневно отрабатываем броски, верим в команду и свой бросок. Мы сделали всё верно и попали то, что должны были попасть», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в определённый момент матча уступал с разницей в 14 очков, а после первой половины ЦСКА вёл со счётом 53:44. Но во второй половине хозяева паркета переломили ход встречи и победили с итоговым счётом 89:85.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара победил в 16 матчах при шести поражениях. В свою очередь, ЦСКА возглавляет таблицу чемпионата с 18 победами при трёх поражениях.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 85
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 30, Бэрфорд - 15, Мартюк - 10, Уайт - 8, Темиров - 7, Ведищев - 6, Щербенев - 5, Емченко - 5, Узинский - 2, Елатонцев - 1, Квитковских, Близнюк
ЦСКА: Тримбл - 23, М'Бай - 21, Джекири - 11, Астапкович - 8, Уэйр - 7, Жан-Шарль - 7, Ухов - 3, Руженцев - 3, Антонов - 2, Михайловский, Карданахишвили, Клюев
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