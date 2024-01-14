Щербенёв объяснил, за счёт чего «Локомотиву» удалось отыграться в матче с ЦСКА

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв объяснил за счёт чего краснодарский клуб одержал волевую победу над московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Как удалось отыграться? Игра получилась очень зрелищная. Мы порадовали зрителей, которые, как всегда, очень здорово поддерживали нас в «Баскет Холле». Большое спасибо нашим болельщикам. В первой половине действительно порой не попадали свои броски, но продолжали гнуть свою линию, активно защищались и после перерыва почувствовали свой бросок, что и помогло нам вернуться в игру и победить. Но, повторюсь, суперская атмосфера в зале очень помогла нам в этом матче

Победили лишь благодаря атмосфере? Благодаря тому, что тренируемся и ежедневно отрабатываем броски, верим в команду и свой бросок. Мы сделали всё верно и попали то, что должны были попасть», – приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив-Кубань» в определённый момент матча уступал с разницей в 14 очков, а после первой половины ЦСКА вёл со счётом 53:44. Но во второй половине хозяева паркета переломили ход встречи и победили с итоговым счётом 89:85.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара победил в 16 матчах при шести поражениях. В свою очередь, ЦСКА возглавляет таблицу чемпионата с 18 победами при трёх поражениях.