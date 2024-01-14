«Ты просто унизил меня». Джордж — Хэйворду, забившему слэм-данк через него

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поговорил с игроком «Шарлотт Хорнетс» Гордоном Хэйвордом о моменте, когда Хэйворд исполнил слэм-данк через Джорджа.

«Как только я прыгнул, я просто понял, что это очень глупо. Ты просто унизил меня своей левой рукой», – сказал Пол Джордж в своём подкасте.

«Я в точности помню этот момент, потому что, во-первых, это были мои единственные два очка за всю игру (смеётся)», – ответил Гордон Хэйворд.

Напомним, данный момент произошёл, когда Джордж выступал за свой первый клуб в Национальной баскетбольной ассоциации «Индиану Пэйсерс», а Хэйворд был игроком «Юты Джаз».

На данный момент «Лос-Анджелес Клипперс» с Джорджем в составе занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.