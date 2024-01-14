Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение «Лейкерс» от «Юты»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что по большому счёту виноват в том, что клуб из Калифорнии уступил «Юте Джаз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Все сделали работу сегодня вечером, кроме меня. Я не справился со своей задачей. Когда Леброн Джеймс не играет, все должны немного прибавить. Остальные так и сделали, я – нет. Так что это поражение на моей совести», – сказал Энтони Дэвис во время интервью после матча с «Ютой».

Отметим, что «Лейкерс» проиграли «Юте» со счётом 125:132. 30-летний Дэвис остался недоволен не только из-за поражения в матче, а ещё из-за того, что провёл крайне плохой матч в плане реализации бросков. За 39 минут на паркете Энтони реализовал 5 из 21 броска с игры. При этом баскетболист завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач.