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Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение «Лейкерс» от «Юты»

Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение «Лейкерс» от «Юты»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что по большому счёту виноват в том, что клуб из Калифорнии уступил «Юте Джаз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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«Все сделали работу сегодня вечером, кроме меня. Я не справился со своей задачей. Когда Леброн Джеймс не играет, все должны немного прибавить. Остальные так и сделали, я – нет. Так что это поражение на моей совести», – сказал Энтони Дэвис во время интервью после матча с «Ютой».

Отметим, что «Лейкерс» проиграли «Юте» со счётом 125:132. 30-летний Дэвис остался недоволен не только из-за поражения в матче, а ещё из-за того, что провёл крайне плохой матч в плане реализации бросков. За 39 минут на паркете Энтони реализовал 5 из 21 броска с игры. При этом баскетболист завершил встречу с трипл-даблом: 15 очков, 15 подборов, 11 передач.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
132 : 125
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Маркканен - 29, Секстон - 27, Кларксон - 21, Джордж - 19, Коллинс - 19, Данн - 7, Кесслер - 4, Олиник - 4, Агбаджи - 2, Хортон-Такер, Фонтеккио, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 39, Ривз - 19, Хатимура - 17, Дэвис - 15, Вуд - 15, Принс - 12, Вандербилт - 5, Кристи - 3, Худ-Скифино, Мэйс, Реддиш, Хэйс, Каслтон
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