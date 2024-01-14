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Харден рассказал, что повлияло на улучшение результатов «Клипперс»

Харден рассказал, что повлияло на улучшение результатов «Клипперс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден рассказал о том, что сделал главный тренер команды Тайрон Лю, чтобы результаты клуба из Калифорнии улучшились в Национальной баскетбольной ассоциации.

«У нас невероятная коммуникация. Тайрон Лю позволяет мне быть свободным, быть тем, кто я есть. И, как я уже говорил ранее, речь не только о наборе очков, я читаю защиту, смотрю разные игры и предоставлю Каваю Леонарду и Полу Джорджу лучшие позиции для броска.

Также Даниэль Тайс и Ивица Зубац могут легко забросить мяч из-под кольца при взаимодействии со мной. Это всё, что я думаю на этот счёт», – сказал Харден в беседе с журналистом The Ringer Сиратом Сохи.

Напомним, после прихода Хардена «Клипперс» проиграли шесть матчей кряду в регулярном чемпионате, но впоследствии результаты команды улучшились. На данный момент «парусники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

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