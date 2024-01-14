Экс-игрок ЦСКА не прошёл медицинское обследование в клубе Евролиги

Бывший игрок московского ЦСКА Кори Хиггинс не прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта с сербской «Црвеной Звездой», выступающей в Евролиге. Об этом сообщает TelesportRS.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Црвена Звезда» в связи с травмой защитника команды Неманьи Недовича начала поиск замены баскетболисту. Взгляд сербского клуба пал на Хиггинса, который на данный момент находится без команды.

Последней командой 34-летнего Хиггинса была каталонская «Барселона». Игрок не сумел договориться о продлении контракта с испанским клубом и после этого не перешёл ни в одну из команд.

Напомним, с 2015 по 2019 год баскетболист выступал за московский ЦСКА. Вместе с красно-синими Хиггинс дважды выигрывал Евролигу.

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