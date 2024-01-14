Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Автодор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА не прошёл медицинское обследование в клубе Евролиги

Экс-игрок ЦСКА не прошёл медицинское обследование в клубе Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок московского ЦСКА Кори Хиггинс не прошёл медицинское обследование перед подписанием контракта с сербской «Црвеной Звездой», выступающей в Евролиге. Об этом сообщает TelesportRS.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Црвена Звезда» в связи с травмой защитника команды Неманьи Недовича начала поиск замены баскетболисту. Взгляд сербского клуба пал на Хиггинса, который на данный момент находится без команды.

Последней командой 34-летнего Хиггинса была каталонская «Барселона». Игрок не сумел договориться о продлении контракта с испанским клубом и после этого не перешёл ни в одну из команд.
Напомним, с 2015 по 2019 год баскетболист выступал за московский ЦСКА. Вместе с красно-синими Хиггинс дважды выигрывал Евролигу.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Материалы по теме
Источник: экс-игрок ЦСКА подпишет контракт с «Црвеной Звездой»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android