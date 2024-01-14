«Црвена Звезда» подписала экс-игрока «Филадельфии» Джавонте Смарта

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Сербский баскетбольный клуб «Црвена Звезда», выступающий в Евролиге, подписал контракт с американским разыгрывающим Джавонте Смартом.

Фото: «Црвена Звезда»

Последней командой Смарта был клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс». В сезоне-2023/2024 баскетболист принял участие в одном матче регулярного чемпионата, а 23 декабря был отчислен из состава команды.

На данный момент «Црвена Звезда» занимает 13-е место в турнирной таблице Евролиги с девятью победами при 12 поражениях. По ходу нынешнего регулярного чемпионата сербский клуб уволил главного тренера Душко Ивановича, на смену которому пришёл греческий специалист Яннис Сферопулос.

В последнем матче Евролиги «Црвена Звезда» на выезде обыграла итальянский «Милан» со счётом 76:62.

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