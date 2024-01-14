«Лейкерс» повторили прошлогодний показатель по победам и поражениям после 40 матчей

Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации, повторил прошлогодний показатель по победам и поражениям после 40 матчей регулярного чемпионата.

После 40 игр сезона-2022/2023 «Лейкерс» шли с показателями в 19 побед при 21 поражении, а в нынешнем сезоне-2023/2024 «озёрники» продемонстрировали аналогичный показатель после такого же числа матчей – 19-21.

На данный момент «Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, не попадая в зону плей-офф и плей-ин.

Отметим, что в прошлом сезоне, несмотря на плохие показатели в первой половине чемпионата, «Лейкерс» сумели исправить ситуацию и вышли в плей-офф НБА, где сначала в раунде плей-ин обыграли «Миннесоту Тимбервулвз» (108:102), а затем клуб пробился в финал Западной конференции, оказавшись сильнее «Мемфис Гриззлиз» (4-2) и «Голден Стэйт Уорриорз» (4-2). Лишь «Денвер Наггетс» остановил «озёрников» на пути к титулу, клуб из Колорадо победил со счётом 4-0.