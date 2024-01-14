«Уралмаш» обыграл «Астану», одержав третью домашнюю победу кряду в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 14 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Уралмаша» со счётом 74:71.

Стартовая четверть проходила под контролем «Астаны», гости действовали слаженно на обеих сторонах площадки, добившись победы со счётом 21:16. Во второй четверти хозяева паркета нашли в себе силы, чтобы остановить соперника, выиграв десятиминутку с результатом 20:18. Итог половины – 39:36.

Коллективы немного перевели дух в перерыве, и в третьем игровом отрезке «Уралмаш» вновь оказался сильнее с небольшим преимуществом – 17:14. Никто из клубов Единой лиги ВТБ не хотел уступать в заключительной четверти, но хозяева паркета были чуть хладнокровнее в решающие моменты игры – 21:18.