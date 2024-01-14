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«Уралмаш» обыграл «Астану», одержав третью домашнюю победу кряду в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» обыграл «Астану», одержав третью домашнюю победу кряду в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 14 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались екатеринбургский «Уралмаш» и казахстанская «Астана». Игра проходила на стадионе «ДИВС Уралочка» в Екатеринбурге. Матч завершился победой «Уралмаша» со счётом 74:71.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Стартовая четверть проходила под контролем «Астаны», гости действовали слаженно на обеих сторонах площадки, добившись победы со счётом 21:16. Во второй четверти хозяева паркета нашли в себе силы, чтобы остановить соперника, выиграв десятиминутку с результатом 20:18. Итог половины – 39:36.

Коллективы немного перевели дух в перерыве, и в третьем игровом отрезке «Уралмаш» вновь оказался сильнее с небольшим преимуществом – 17:14. Никто из клубов Единой лиги ВТБ не хотел уступать в заключительной четверти, но хозяева паркета были чуть хладнокровнее в решающие моменты игры – 21:18.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 71
Астана
Астана
Уралмаш: Эллис - 18, Захаров - 14, Писклов - 13, Нэльсон - 10, Даглас - 6, Уиттакер - 4, Нэвелс - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Михеев, Прощенко
Астана: Андерсон - 21, Дэвис - 15, Хэмм - 15, Джонсон - 8, Мурзагалиев - 5, Пушица - 4, Майдекин - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали
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