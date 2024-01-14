Джейсон Тейтум — об удалении: в какой-то момент тебе придётся постоять за себя

Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал удаление в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (145:113) из-за двух полученных технических фолов.

«Мне не понравилось отсутствие свистков во время последних двух проходов под кольцо. Я очень сознательный человек — я понимал, какое на табло было время и счёт. Игра практически закончилась, и мне оставалось только постоять за себя. Я сказал своё слово, меня исключили, и всё.

В какой-то момент матча тебе придётся постоять за себя. Это происходит не каждый раз и не каждую игру, но я не идеален. Я буду получать технические фолы в течение каждого сезона. Сегодня вечером мне просто нужно было дать ему (судье) понять, что я чувствую, вот и всё. После игры у меня не было никакой обиды или чего-то ещё. Я не злился в раздевалке. Я не держу зла. Это случилось, идём дальше и готовимся к следующему матчу», – сказал Джейсон Тейтум на пресс-конференции.