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Джейсон Тейтум — об удалении: в какой-то момент тебе придётся постоять за себя

Джейсон Тейтум — об удалении: в какой-то момент тебе придётся постоять за себя
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Лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум прокомментировал удаление в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (145:113) из-за двух полученных технических фолов.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мне не понравилось отсутствие свистков во время последних двух проходов под кольцо. Я очень сознательный человек — я понимал, какое на табло было время и счёт. Игра практически закончилась, и мне оставалось только постоять за себя. Я сказал своё слово, меня исключили, и всё.

В какой-то момент матча тебе придётся постоять за себя. Это происходит не каждый раз и не каждую игру, но я не идеален. Я буду получать технические фолы в течение каждого сезона. Сегодня вечером мне просто нужно было дать ему (судье) понять, что я чувствую, вот и всё. После игры у меня не было никакой обиды или чего-то ещё. Я не злился в раздевалке. Я не держу зла. Это случилось, идём дальше и готовимся к следующему матчу», – сказал Джейсон Тейтум на пресс-конференции.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
145 : 113
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 27, Притчард - 19, Порзингис - 17, Уайт - 13, Холидэй - 11, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Михайлюк - 6, Бриссетт - 5, Корнет - 2, Бэнтон, Стивенс
Хьюстон Рокетс: Уитмор - 22, Шенгюн - 19, Брукс - 12, Томпсон - 10, Грин - 10, Смит II - 9, Грин - 9, Холидей - 5, Ванвлит - 5, Уильямс - 5, Баллок - 3, Ландейл - 2, Марьянович - 2, Тэйт
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