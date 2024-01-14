Клэй Томпсон обошёл Леброна Джеймса по забитым трёхочковым за карьеру

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон обошёл лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса по количеству точных трёхочковых бросков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

В матче с «Милуоки Бакс» Томпсон реализовал 6 трёхочковых бросков из 17, тем самым Клэй обошёл 39-летнего Джеймса в таблице игроков с наибольшим количеством забитых бросков из-за дуги.

На данный момент у Томпсона 2342 точных попадания из-за дуги, а у Джеймса – 2338. Клэй вышел на седьмое место в истории по количеству забитых трёхочковых. Следом в списке расположились Кайл Корвер (2450), Дэмьен Лиллард (2495), Реджи Миллер (2560) и Джеймс Харден (2843).

Отметим, что в последнем матче «Голден Стэйт» уступил «Милуоки» со счётом 118:129.