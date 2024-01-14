«Самара» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ победила «Нижний Новгород»

Сегодня, 14 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Самара». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой «Самары» со счётом 79:73.

С первых минут встречи на паркете выделялись гости, которые в итоге одержали уверенную победу в четверти со счётом 29:17. Хозяевам такой расклад дел пришёлся не по душе, и «Нижний Новгород» отквитал семь очков во втором игровом отрезке – 18:11. Итоговый результат первой половины – 40:35 в пользу «Самары».

Команды вернулись из подтрибунного помещения, и гости вновь продемонстрировали свои лучшие качества, оказавшись сильнее со счётом 19:16. В заключительной десятиминутке подопечные Зорана Лукича оказались немного лучше – 22:20, но итоговая победа ушла в актив «Самары».