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«Самара» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ победила «Нижний Новгород»

«Самара» во второй раз в сезоне Единой лиги ВТБ победила «Нижний Новгород»
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Сегодня, 14 января, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Самара». Игра проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Матч завершился победой «Самары» со счётом 79:73.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

С первых минут встречи на паркете выделялись гости, которые в итоге одержали уверенную победу в четверти со счётом 29:17. Хозяевам такой расклад дел пришёлся не по душе, и «Нижний Новгород» отквитал семь очков во втором игровом отрезке – 18:11. Итоговый результат первой половины – 40:35 в пользу «Самары».

Команды вернулись из подтрибунного помещения, и гости вновь продемонстрировали свои лучшие качества, оказавшись сильнее со счётом 19:16. В заключительной десятиминутке подопечные Зорана Лукича оказались немного лучше – 22:20, но итоговая победа ушла в актив «Самары».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 79
Самара
Самара
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 21, Бабурин - 17, Стребков - 9, Ганькевич - 7, Гафуров - 7, Апич - 4, Чадов - 4, Беленицкий - 4, Аллен, Воронцов, Понкрашов, Новакович
Самара: Роберсон - 18, Хоукинс - 17, Далтон - 10, Загорац - 8, Томпсон - 7, Платонов - 6, Умрихин - 6, Гудумак - 5, Викторов - 2, Зверев, Ребич, Разумов
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