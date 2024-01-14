Баскетболист «Автодора» Ньюмен получил травму в матче с «Зенитом» и ушёл с площадки

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимает саратовский «Автодор». К моменту написания новости гости выигрывают со счётом 57:50 (идёт седьмая минута третьей четверти).

Баскетболист «Автодора» Малик Ньюмен получил травму в этой игре и не сможет её продолжить. Игрок покинул площадку во второй четверти, держась за живот. После перерыва он появился на скамейке команды уже без формы.

На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 15 побед при шести поражениях в регулярном чемпионате. «Автодор» идёт десятым — девять побед, 12 поражений. Возглавляет чемпионат ЦСКА. У подопечных Эмила Райковича 18 побед при трёх поражениях.