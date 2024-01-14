Баскетболист «Автодора» Ньюмен получил травму в матче с «Зенитом» и ушёл с площадки
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимает саратовский «Автодор». К моменту написания новости гости выигрывают со счётом 57:50 (идёт седьмая минута третьей четверти).
Баскетболист «Автодора» Малик Ньюмен получил травму в этой игре и не сможет её продолжить. Игрок покинул площадку во второй четверти, держась за живот. После перерыва он появился на скамейке команды уже без формы.
На данный момент «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. У команды 15 побед при шести поражениях в регулярном чемпионате. «Автодор» идёт десятым — девять побед, 12 поражений. Возглавляет чемпионат ЦСКА. У подопечных Эмила Райковича 18 побед при трёх поражениях.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
4-я четверть
77 : 81
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Морман, Зубков, Курич, Хантер
Автодор: Торнвелл, Пранаускис, Беслач, Наумов, Петенев, Халдеев, Фёдоров, Хэммондс, Ньюмэн, Гаррет, Мавра, Печенджиян
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