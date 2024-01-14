«Зенит» вырвал победу в матче с «Автодором»

В Санкт-Петербурге завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором местный «Зенит» принимал саратовский «Автодор». Счёт встречи 86:85 в пользу хозяев. Игру обслуживала бригада арбитров в составе Ярослава Орешина, Максима Житлухина и Антона Сазонова.

Стоит отметить, что перед началом заключительной четверти «Автодор» лидировал с разницей в пять очков. Хозяевам удалось в самой концовке догнать соперника и в последней атаке вырвать победу.

Благодаря этой победе «Зенит» сумел догнать УНИКС и «Локомотив-Кубань». У всех трёх по 16 побед при шести поражениях. Команды делят со второго по четвёртое места. «Автодор» идёт 10-м — девять побед, 13 поражений. Возглавляет чемпионат ЦСКА. У подопечных Эмила Райковича 18 побед при трёх поражениях.