Остин Холлинс покинет «Жальгирис»

Остин Холлинс, выступавший по негарантированному контракту с «Жальгирисом», вернется на рынок агентов после воскресного матча Литовского чемпионата, сообщают источники BasketNews.

32-летний американский игрок присоединился к чемпионам Литвы в декабре на условиях негарантированного соглашения.

«Он удивительный человек. Лучший товарищ по команде, которого только можно найти. Он помогает тренеру и своим товарищам по команде. Что бы ни случилось, я очень благодарен ему за то, что он сделал свою работу», — сказал главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринчиери после пятничного поражения в Барселоне.

В этом сезоне Холлинз принял участие в восьми матчах Евролиги, набирая в среднем 3,9 очка и 1,0 подбора за 12 минут игры.