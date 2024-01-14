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Киселёв: игра с «Уралмашем» показала, что у нас есть команда. Концовка — момент удачи

Киселёв: игра с «Уралмашем» показала, что у нас есть команда. Концовка — момент удачи
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Главный тренер «Астаны» Олег Киселёв высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» (71:74).

«Для нас была очень тяжелая игра, учитывая, что три дня назад мы упустили победу в овертайме с «Пармой». Обидное поражение для нас было. Эта игра должна была показать, есть ли у нас команда или мы просто отдельные игроки. Эта игра показала, что у нас есть команда, всю игру мы были в игре. В концовке мы потеряли фокус, возможно, два фола Хэмма сыграли роль, но мы не знаем, что было бы дальше. Концовка — момент удачи, возможно, везение тоже присутствует. Сегодня нам не повезло, хотя мы имели шанс атаки в овертайме.
Поздравляю «Уралмаш», мы идем дальше», — приводит слова Киселёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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14 января 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
74 : 71
Астана
Астана
Уралмаш: Эллис - 18, Захаров - 14, Писклов - 13, Нэльсон - 10, Даглас - 6, Уиттакер - 4, Нэвелс - 4, Новиков - 3, Пынько - 2, Балашов, Михеев, Прощенко
Астана: Андерсон - 21, Дэвис - 15, Хэмм - 15, Джонсон - 8, Мурзагалиев - 5, Пушица - 4, Майдекин - 3, Щербак, Марчук, Гаврилов, Айткали
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