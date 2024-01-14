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Ассистент тренера «Пари НН»: будем продолжать играть с той же энергией — результаты придут

Ассистент тренера «Пари НН»: будем продолжать играть с той же энергией — результаты придут
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Ассистент главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (73:79).

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Наш тренерский штаб хотел увидеть изменения по сравнению с предыдущей игрой, которая, мягко скажем, была неудовлетворительной.

Сегодня ребята бились на паркете, максимально отдавали себя. Подвело излишнее желание, потому что ключевым моментом в матче стала 21 потеря, причём 12 мячей отдали прямо в руки соперникам. Тем не менее сумели отыграться с «-15» и сократили отставание до одного очка. Были шансы отбиться в последнем владении, но «Самара» оказалась сильнее. Если будем продолжать играть с той же энергией, результаты придут», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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14 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 79
Самара
Самара
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 21, Бабурин - 17, Стребков - 9, Ганькевич - 7, Гафуров - 7, Апич - 4, Чадов - 4, Беленицкий - 4, Аллен, Воронцов, Понкрашов, Новакович
Самара: Роберсон - 18, Хоукинс - 17, Далтон - 10, Загорац - 8, Томпсон - 7, Платонов - 6, Умрихин - 6, Гудумак - 5, Викторов - 2, Зверев, Ребич, Разумов
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