Ассистент тренера «Пари НН»: будем продолжать играть с той же энергией — результаты придут

Ассистент главного тренера «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» (73:79).

«В первую очередь хотелось бы поблагодарить ребят за самоотдачу. Наш тренерский штаб хотел увидеть изменения по сравнению с предыдущей игрой, которая, мягко скажем, была неудовлетворительной.

Сегодня ребята бились на паркете, максимально отдавали себя. Подвело излишнее желание, потому что ключевым моментом в матче стала 21 потеря, причём 12 мячей отдали прямо в руки соперникам. Тем не менее сумели отыграться с «-15» и сократили отставание до одного очка. Были шансы отбиться в последнем владении, но «Самара» оказалась сильнее. Если будем продолжать играть с той же энергией, результаты придут», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги ВТБ.