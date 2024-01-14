«Мы показали сегодня настоящий характер». Анзулович — о победе в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович дал комментарий по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (93:79).

«Поздравляю свою команду с важной победой. Они показали сегодня настоящий характер! Ситуация в нашем коллективе на данный момент похожа, скорее, на выживание – перед играми мы не всегда знаем, кто сможет выйти на паркет. А сегодня прямо по ходу матча Никола Ребич и Иван Викторов получили травмы и не смогли помочь во второй половине. Когда ты видишь, как твои игроки в ответ на случившееся проявляют такой характер, хочется сказать, что я горжусь ими!

Также стоит добавить: не так часто удаётся выигрывать, имея в пассиве 23 потери, как сегодня. Я донёс парням в раздевалке после игры, что мы не имеем права давать столько шансов своим противникам, особенно на старте встречи. Контроль мяча в нашем исполнении должен быть на порядок лучше», — приводит слова Анзуловича пресс-служба Единой лиги ВТБ.