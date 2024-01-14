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Паскуаль: 2-3 момента позволили нам победить в матче с «Автодором»

Паскуаль: 2-3 момента позволили нам победить в матче с «Автодором»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (86:85).

«Во-первых, желаю «Автодору» всего самого хорошего и благодарю их за эту игру, они проделали отличную работу. Правда в том, что мы хорошо начали этот матч, в первые 13-15 минут контролировали матч. Но после этого в какой-то момент начали играть немного на болельщиков, с ненужными передачами, сложными бросками… Мы не были эффективными и дали «Автодору» вернуться в игру.

В начале третьей четверти мы просто исчезли из игры и в защите, и в нападении. Мы были плохи на обеих половинах паркета. Но в третьей четверти мы начали нащупывать игру, начали играть хорошо, вернулся настрой. В конце концов, 2-3 момента позволили нам победить. Так что нужно быть удовлетворенными результатом и продолжать в том же духе. Но точно нужно играть лучше в следующем матче», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 января 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
86 : 85
Автодор
Саратов
Зенит: Хантер - 25, Фрейзер - 24, Карасёв - 14, Эртель - 10, Морман - 5, Курич - 5, Клименко - 3, Герасимов, Вольхин, Жбанов, Дублевич, Зубков
Автодор: Торнвелл - 19, Хэммондс - 19, Мавра - 11, Петенев - 10, Беслач - 8, Халдеев - 7, Ньюмэн - 4, Гаррет - 4, Пранаускис - 3, Наумов, Фёдоров, Печенджиян
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