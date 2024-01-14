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Стив Керр: Грин мне очень помогает, и я с нетерпением жду его возвращения

Стив Керр: Грин мне очень помогает, и я с нетерпением жду его возвращения
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался по поводу дисквалифицированного форварда команда Дрэймонда Грина.

«Дрэймонд очень помогает на скамейке запасных. Он разговаривает с ребятами во время тайм-аутов, во время игры. У него отличное чувство игры и персонала. Он говорил о том, как оберегать определённых парней и куда их направлять. Так что Дрэймонд мне очень помогает, и я с нетерпением жду его возвращения на паркет», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Отметим, что в нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 15 встречах, набирая в среднем 9,7 очка, делая 5,8 результативной передачи и 5,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49, а трёхочковых — 42,9.

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