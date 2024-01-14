В «Минске» отреагировали на 22-е поражение подряд

И. о. главного тренера «Минска» Алексей Суховецкий высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с МБА, которое стало 22-м подряд для его команды в этом сезоне.

«Поздравляю соперника с победой. Заслуженно победили, показали характер. Они в этом году ещё не проигрывали и показали крепкие нервы, благодаря которым забили решающие мячи. Мы старались играть строго, сделали не такое большое количество потерь – это позволяло нам держаться в игре. Спасибо большое болельщикам, они толкали нас вперёд. Будем стараться и искать пути к нашей победе», — приводит слова Суховецкого пресс-служба Единой лиги ВТБ.