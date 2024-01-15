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Йокич промахнулся с игры лишь один раз и набрал 25 очков в матче с «Индианой»

Йокич промахнулся с игры лишь один раз и набрал 25 очков в матче с «Индианой»
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Йокич в общей сложности провёл на площадке 33 минуты, набрав суммарно 25 очков (12 из 13 с игры), 12 подборов, девять результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» сербского центрового составил «+10».

Примечательно, что 28-летний баскетболист промахнулся с игры лишь один раз, реализовав 12 бросков с игры из 13 попыток. В последних пяти играх Йокич реализует броски с процентом 75,4, тем временем в сезоне — 58,2.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 25, Маррей - 25, Гордон - 20, Колдуэлл-Поуп - 11, Джексон - 9, Браун - 2, Джордан, Уотсон, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Индиана Пэйсерс: Браун - 18, Хилд - 16, Матурин - 12, Нембард - 12, Джексон - 12, Тёрнер - 12, Топпин - 11, Смит - 8, Макконнелл - 5, Нвора - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Шиппард, Чьебв
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