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Деандре Джордан накричал на судью после заработанного технического фола

Деандре Джордан накричал на судью после заработанного технического фола
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Центровой «Денвер Наггетс» Деандре Джордан принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:109.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале заключительной четверти Джордан поставил заслон с нарушением правил, а после начал высказывать своё недовольство судьям после того, как получил технический фол за свою реакция после игрового эпизода. Как итог, центровой получил удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 5,3 подбора, 4,8 очка и одну результативную передачу при общем проценте реализации бросков с игры 63, штрафных — 45,2. На данный момент «Денвер» занимает третье место на Западе (28-13).

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
117 : 109
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Денвер Наггетс: Портер - 25, Йокич - 25, Маррей - 25, Гордон - 20, Колдуэлл-Поуп - 11, Джексон - 9, Браун - 2, Джордан, Уотсон, Холидэй, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Хафф
Индиана Пэйсерс: Браун - 18, Хилд - 16, Матурин - 12, Нембард - 12, Джексон - 12, Тёрнер - 12, Топпин - 11, Смит - 8, Макконнелл - 5, Нвора - 3, Уокер, Браун, Джонсон, Шиппард, Чьебв
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