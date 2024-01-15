Деандре Джордан накричал на судью после заработанного технического фола

Центровой «Денвер Наггетс» Деандре Джордан принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 117:109.

В начале заключительной четверти Джордан поставил заслон с нарушением правил, а после начал высказывать своё недовольство судьям после того, как получил технический фол за свою реакция после игрового эпизода. Как итог, центровой получил удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 35-летний баскетболист принял участие в 18 встречах, набирая в среднем 5,3 подбора, 4,8 очка и одну результативную передачу при общем проценте реализации бросков с игры 63, штрафных — 45,2. На данный момент «Денвер» занимает третье место на Западе (28-13).