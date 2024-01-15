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Запасные «Клипперс» высмеяли «сквозняк» Руди Гобера со штрафной линии

Запасные «Клипперс» высмеяли «сквозняк» Руди Гобера со штрафной линии
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Лос-Анджелес Клипперс». На момент написания новости счёт на табло — 100:90 в пользу «Миннесоты».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во второй четверти центровой «Миннесоты» Руди Гобер вышел на линию штрафных. В первом случае француз задел кольцо, однако в следующей попытке мяч совершил недолёт при броске. Запасные игроки «Клипперс» эмоционально отреагировали на этот момент.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 31-летний Гобер принял участие в 37 встречах, набирая в среднем 13,1 очка, 12,2 подбора и 2,1 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 63,4, штрафных — 63,1. «Тимбервулвз» занимают первое место на Западе (27-11).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
109 : 105
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 17, Гобер - 15, Макдэниелс - 14, Андерсон - 10, Рид - 8, Александер-Уолкер - 6, Конли - 6, Маклафлин, Мур, Майнотт, Милтон, Браун, Миллер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Пауэлл - 24, Джордж - 16, Харден - 14, Уэстбрук - 12, Пламли - 8, Тайс - 3, Мэнн - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Такер
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