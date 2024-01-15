Тренер «Сакраменто» Браун выбежал на площадку и приблизился к судье, выражая недовольство

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 141:137 в пользу «Сакраменто».

В начале заключительной четверти главный тренер «Сакраменто» Майк Браун получил удаление после того, как выбежал на площадку во время игры и попытался выяснить отношения с судьей. По мнению Брауна, на разыгрывающем ДеАароне Фоксе до этого нарушили правила, однако судьи не остановили встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

53-летний Майк Браун с сезона-2005/2006 по 2023/2014 возглавлял «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Затем в течение следующих шести сезонов специалист работал ассистентом в «Голден Стэйт Уорриорз». Браун возглавляет «Кингз» с прошлого сезона.