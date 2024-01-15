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Тренер «Сакраменто» Браун выбежал на площадку и приблизился к судье, выражая недовольство

Тренер «Сакраменто» Браун выбежал на площадку и приблизился к судье, выражая недовольство
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 141:137 в пользу «Сакраменто».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале заключительной четверти главный тренер «Сакраменто» Майк Браун получил удаление после того, как выбежал на площадку во время игры и попытался выяснить отношения с судьей. По мнению Брауна, на разыгрывающем ДеАароне Фоксе до этого нарушили правила, однако судьи не остановили встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

53-летний Майк Браун с сезона-2005/2006 по 2023/2014 возглавлял «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Затем в течение следующих шести сезонов специалист работал ассистентом в «Голден Стэйт Уорриорз». Браун возглавляет «Кингз» с прошлого сезона.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
143 : 142
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 27, Бисли - 23, Портис - 22, Лопес - 17, Пэйн - 15, Грин - 5, Коннотон - 5, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Монк - 28, Хаертер - 26, Сабонис - 21, Барнс - 14, Лайлз - 9, Везенков - 4, Мюррэй - 4, Лень - 4, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Toscano
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