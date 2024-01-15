Браун принёс ноутбук на пресс-конференцию после матча, в котором его удалили

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» принял участие в пресс-конференции. Специалист был замечен с ноутбуком, в котором разбирал игровые эпизоды.

Майк Браун на пресс-конференции Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в начале заключительной четверти Браун получил удаление после того, как выбежал на площадку во время игры и попытался выяснить отношения с судьей. По мнению Брауна, на разыгрывающем ДеАароне Фоксе до этого нарушили правила, однако судьи не остановили встречу.

Встреча завершилась со счётом 142:143 в дополнительном времени в пользу «Милуоки». Разыгрывающий, один из лидеров хозяев Дэмьен Лиллард стал автором победного трёхочкового попадания после того, как ввёл мяч в игру за пять секунд до конца овертайма.