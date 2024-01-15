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Браун принёс ноутбук на пресс-конференцию после матча, в котором его удалили

Браун принёс ноутбук на пресс-конференцию после матча, в котором его удалили
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Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» принял участие в пресс-конференции. Специалист был замечен с ноутбуком, в котором разбирал игровые эпизоды.

Майк Браун на пресс-конференции

Майк Браун на пресс-конференции

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в начале заключительной четверти Браун получил удаление после того, как выбежал на площадку во время игры и попытался выяснить отношения с судьей. По мнению Брауна, на разыгрывающем ДеАароне Фоксе до этого нарушили правила, однако судьи не остановили встречу.

Встреча завершилась со счётом 142:143 в дополнительном времени в пользу «Милуоки». Разыгрывающий, один из лидеров хозяев Дэмьен Лиллард стал автором победного трёхочкового попадания после того, как ввёл мяч в игру за пять секунд до конца овертайма.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
143 : 142
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 27, Бисли - 23, Портис - 22, Лопес - 17, Пэйн - 15, Грин - 5, Коннотон - 5, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Монк - 28, Хаертер - 26, Сабонис - 21, Барнс - 14, Лайлз - 9, Везенков - 4, Мюррэй - 4, Лень - 4, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Toscano
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