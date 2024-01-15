Эдриан Гриффин высказался о Лилларде после его трёхочкового на победу в матче с «Кингз»

Главный тренер «Милуоки Бакс» Эдриан Гриффин высказался об игроке своей команды разыгрывающем Дэмьене Лилларде после его выступления в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сакраменто Кингз». Напомним, «Милуоки» победил в овертайме со счётом 143:142.

«Он шутер, а это как раз то, что делают шутеры. Знаете, он лидер. Он показывает это своей игрой. Он говорит не так много, но, когда это нужно, он берёт слово. И игроки его слушают. Он громко говорил в таймаутах, и особенно в овертайме», — сказал Гриффин на пресс-конференции.

Отметим, что за пять секунд до конца таймаута Лиллард ввёл мяч в игру, а затем получил передачу от центрового Брука Лопеса. В итоге заключительное владение «Милуоки» завершилось точным попаданием Дэмьена из-за дуги, которое и принесло хозяевам победу.