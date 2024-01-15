Бронни Джеймс смазал все броски в матче университетских команд

Бронни Джеймс, сын прославленного американского баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, провёл неудачный матч за команду Университета Южной Калифорнии. В игре с Университетом Колорадо он провёл на площадке 25 минут, не набрав за это время ни одного очка, смазав семь бросков с игры, в том числе три из-за пределов трёхочковой дуги.

Победителями матча стали игроки «Колорадо». Встреча закончилась со счётом 68:58. Для Университета Южной Калифорнии это поражение стало девятым в сезоне (также в его активе восемь побед).

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA:

Не так давно сообщалось, что сотрудники «Майами Хит» начали изучать игру Бронни Джеймса и побывали на его играх в нынешнем сезоне.