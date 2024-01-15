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Самолёт «Локомотива-Кубань» в Екатеринбург задержали на пять часов

Самолёт «Локомотива-Кубань» в Екатеринбург задержали на пять часов
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Авиарейс краснодарского «Локомотива-Кубань» задержали на пять часов. Об этом информирует пресс-служба команды. Краснодарцы должны вылететь из Сочи в Екатеринбург, где 17 января у них запланирован первый матч с «Уралмашем» в рамках четвертьфинала Кубка России.

Как отметили в пресс-службе «Локомотива-Кубань», игроки клуба проводят время с пользой, занимаясь на беговых дорожках.

Матч между «Уралмашем» и «Локомотивом-Кубань» начнётся в 16:00 по московскому времени. Отметим, что на стадии 1/4 финала Кубка России сыграют восемь представителей Единой лиги ВТБ: «Самара» встретится с «Зенитом» (Санкт-Петербург), «Руна» (Москва) сыграет с «Нижним Новгородом», а МБА (Москва) — с пермской «Пармой».

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