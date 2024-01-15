Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Известный эксперт отказался участвовать в голосовании за составы на Матч всех звёзд НБА

Известный эксперт отказался участвовать в голосовании за составы на Матч всех звёзд НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер и аналитик ESPN Зак Лоу заявил, что в этом году не будет участвовать в голосовании за составы на Матч всех звёзд НБА и награды для игроков по итогам сезона.

«Я просто хочу отдохнуть. Я собираюсь взять паузу, чтобы передохнуть от голосования и всего этого шума. Речь не только о Матче всех звёзд, но и об определении каких-то бонусов и супермаксов. Я выбываю из избирательных бюллетеней на год», — приводит слова Лоу Awful Announcing со ссылкой на его выступление в подкасте Lowe Post.

Напомним, звёздный уикенд в Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем году состоится с 16 по 18 февраля в Индианаполисе (штат Индиана, США).

Ранее сообщалось, что НБА изучает возможность проведения Матча всех звёзд в формате «США против остального мира».

Материалы по теме
Источник: НБА может провести Матч всех звёзд в формате «США против остального мира»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android