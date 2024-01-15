38-летний Виталий Фридзон впервые высказался после перехода в «Автодор»

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Виталий Фридзон прокомментировал свой переход в «Автодор». С саратовским клубом 38-летний россиянин подписал контракт до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. По словам Фридзона, переговоры с «Автодором» у него начались ещё в августе прошлого года.

«Приятно подписать контракт с «Автодором». Клуб давно хотел меня видеть в составе. Мы с августа вели переговоры, но я не был уверен в своей физической форме, поэтому каждый раз откладывал переход. Сошлись на том, что когда я наберу кондиции, то присоединюсь к команде. И вот я в Саратове. Чувствую, что могу помочь клубу», — приводит слова Фридзона пресс-служба «Автодора».

Виталий также признался, что знает главного тренера команды Миленко Богичевича, а также хорошо знаком с его помощником Эдуардом Раудом.

«Рад стать частью «Автодора». Я хорошо знаком с ассистентом тренера Эдуардом Раудом, с которым мы вместе работали в «Локомотиве-Кубань», также знаю главного тренера Миленко Богичевича. В Саратове молодая команда, поэтому из ребят пересекался только с Александром Петеневым. Но это не страшно – познакомимся и, уверен, найдем со всеми общий язык», — сказал Виталий.