Эксперт назвал звёздного игрока, от которого с радостью избавился бы «Чикаго»

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Виндхорст заявил, что «Чикаго Буллз» охотно бы расстался с атакующим защитником Заком Лавином до дедлайна 8 февраля.

«Если бы они могли обменять Зака Лавина в ближайшие пять минут, они бы обменяли его. Да и сам Зак с радостью поехал бы в аэропорт», — приводит слова Виндхорста Hoops Wire со ссылкой на NBA on ESPN.

Ранее сообщалось, что заинтересованность в приобретении Лавина проявляют, помимо прочего, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто Кингз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Торонто Рэпторс» и «Нью-Йорк Никс».

Напомним, Зак недавно восстановился после травмы. В нынешнем сезоне НБА на данный момент он принял участие в 23 матчах, в которых в среднем набирал 20,1 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал четыре передачи.

Зак Лавин играет в баскетбол 1 на 1 со своей собакой: