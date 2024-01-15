Трипл-дабл Алексея Шведа помог «Шаньси» разгромить «Цзянсу Дрэгонс»

Российский разыгрывающий Алексей Швед, выступающий за «Шаньси Лунгс», помог команде добиться разгромной победы в чемпионате Китая.

В матче с клубом «Цзянсу Дрэгонс» Швед оформил трипл-дабл, набрав 18 очков, совершив 10 подборов и отдав 14 результативных передач. Команда Алексея победила со счётом 105:86. Больше Шведа в составе «Шаньси» забил только Шуай Юань (21 очко).

Напомним, в предыдущем матче чемпионата Китая с «Гуанчжоу» Алексей не набрал ни одного очка. Россиянин провёл на площадке шесть минут, отметившись одним подбором, двумя передачами и одним перехватом. «Шаньси» програл со счётом 105:116.

Швед подписал контракт с китайским клубом в начале этого сезона. В прошлом сезоне Алексей выступал за ЦСКА.