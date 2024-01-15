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Лиллард реализовал наибольшее число трёхочковых с сиреной в НБА с момента своего дебюта

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард реализовал наибольшее количество трёхочковых бросков с сиреной среди всех игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с момента своего дебюта в сезоне-2012/2013. Об этом сообщает NBA Buzz в социальной сети Х (бывший Twitter).

Список лидеров по этому показателю с момента дебюта Лилларда:

145 - Дэмьен Лиллард (32,3% реализации трёхочковых с сиреной);

139 — Стефен Карри (34,8% реализации трёхочковых с сиреной);

113 — Леброн Джеймс (30,5% реализации трёхочковых с сиреной);

113 — Джеймс Харден (31,6% реализации трёхочковых с сиреной).

Напомним, сегодня, 15 января, точный трёхочковый бросок Лилларда с сиреной принёс «Милуоки Бакс» победу над «Сакраменто Кингз» (143:142 ОТ).