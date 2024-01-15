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Лиллард реализовал наибольшее число трёхочковых с сиреной в НБА с момента своего дебюта

Лиллард реализовал наибольшее число трёхочковых с сиреной в НБА с момента своего дебюта
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Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард реализовал наибольшее количество трёхочковых бросков с сиреной среди всех игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с момента своего дебюта в сезоне-2012/2013. Об этом сообщает NBA Buzz в социальной сети Х (бывший Twitter).

Список лидеров по этому показателю с момента дебюта Лилларда:

  • 145 - Дэмьен Лиллард (32,3% реализации трёхочковых с сиреной);
  • 139 — Стефен Карри (34,8% реализации трёхочковых с сиреной);
  • 113 — Леброн Джеймс (30,5% реализации трёхочковых с сиреной);
  • 113 — Джеймс Харден (31,6% реализации трёхочковых с сиреной).

Напомним, сегодня, 15 января, точный трёхочковый бросок Лилларда с сиреной принёс «Милуоки Бакс» победу над «Сакраменто Кингз» (143:142 ОТ).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
143 : 142
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Лиллард - 29, Адетокунбо - 27, Бисли - 23, Портис - 22, Лопес - 17, Пэйн - 15, Грин - 5, Коннотон - 5, Боучэмп, Вашингтон Мл., Лопес, Адетокунбо, Джексон
Сакраменто Кингз: Фокс - 32, Монк - 28, Хаертер - 26, Сабонис - 21, Барнс - 14, Лайлз - 9, Везенков - 4, Мюррэй - 4, Лень - 4, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Эллис, Toscano
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