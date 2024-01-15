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Два сербских клуба возглавили рейтинг команд с лучшей посещаемостью в Евролиге

Два сербских клуба возглавили рейтинг команд с лучшей посещаемостью в Евролиге
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Сербские «Партизан» и «Црвена Звезда» стали лучшими клубами по посещаемости в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Топ-10 лучших клубов Евролиги по посещаемости в текущем сезоне:

  1. «Партизан» — 19 801 болельщик в среднем.
  2. «Црвена Звезда» — 18 888 болельщиков в среднем.
  3. «Жальгирис» — 14 935 болельщиков в среднем.
  4. «Панатинаикос» — 14 914 болельщиков в среднем.
  5. «Анадолу Эфес» — 12 079 болельщиков в среднем.
  6. «Олимпиакос» — 11 323 болельщика в среднем.
  7. «Фенербахче» — 10 146 болельщиков в среднем.
  8. «Баскония» — 9 916 болельщиков в среднем.
  9. «Альба» Берлин — 9 371 болельщик в среднем.
  10. «Олимпия» Милан — 9 333 болельщика в среднем.

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Турнирная таблица Евролиги
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