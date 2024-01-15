Два сербских клуба возглавили рейтинг команд с лучшей посещаемостью в Евролиге

Сербские «Партизан» и «Црвена Звезда» стали лучшими клубами по посещаемости в нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Топ-10 лучших клубов Евролиги по посещаемости в текущем сезоне:

«Партизан» — 19 801 болельщик в среднем. «Црвена Звезда» — 18 888 болельщиков в среднем. «Жальгирис» — 14 935 болельщиков в среднем. «Панатинаикос» — 14 914 болельщиков в среднем. «Анадолу Эфес» — 12 079 болельщиков в среднем. «Олимпиакос» — 11 323 болельщика в среднем. «Фенербахче» — 10 146 болельщиков в среднем. «Баскония» — 9 916 болельщиков в среднем. «Альба» Берлин — 9 371 болельщик в среднем. «Олимпия» Милан — 9 333 болельщика в среднем.

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