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Кармело Энтони поделился воспоминаниями об инциденте с Гарнеттом

Кармело Энтони поделился воспоминаниями об инциденте с Гарнеттом
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Бывший игрок «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони поделился воспоминаниями о серьёзной перепалке, произошедшей между ним и экс-форвардом Кевином Гарнеттом в январе 2013 года.

«Для меня это было настоящей проблемой. Эта ситуация могла привести к серьёзным пререканиям, как будто он нарушил правила.

Я был около него. С трудом добрался до него. Так что, как только я был там, пути назад уже не было. Услышал то, что, как мне кажется, только что услышал. И если я только что услышал то, что, как мне кажется, я только что услышал, тогда у нас серьёзная проблема.

Мы поговорили сразу после этого, в тот же день после инцидента. Разговаривали в автобусе, и я сказал то, что должен был сказать. Он сказал то, что должен был сказать», — приводит слова Энтони Fadeaway World.

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