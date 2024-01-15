«Жальгирис» расстался с экс-защитником «Зенита»

Пресс-служба литовского «Жальгириса» объявила о расставании с защитником Остином Холлинсом, который выступал за команду из Каунаса по негарантированному контракту.

«После испытательного срока мы оценили все обстоятельства и решили искать другие варианты. Холлинс показал себя настоящим профессионалом за этот короткий период. Мы можем дать только самый положительный отзыв о нём», — приводит слова генерального менеджера клуба официальный сайт «Жальгириса».

В нынешнем сезоне баскетболист принял участие в восьми матчах Евролиги, набирая в среднем 3,9 очка и 1,0 подбора за 12 минут игры.

Холлинс известен российским болельщикам по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит». За клуб из Северной столицы он выступал в период с 2019 по 2021 год.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.