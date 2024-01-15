Вембаньяма намерен принять участие в конкурсе мастерства на Матче звёзд НБА — Чарания

20-летний форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма планирует поучаствовать в конкурсе мастерства, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, звёздный уикенд НБА в нынешнем году состоится с 16 по 18 февраля в Индианаполисе (штат Индиана, США).

В 2023 году победу в этом конкурсе одержала команда «Юта», которая состояла из трёх баскетболистов клуба «Юта Джаз»: Джордан Кларксон, Уокер Кесслер и Коллин Секстон.

В нынешнем сезоне НБА Виктор Вембаньяма принял участие в 33 матчах за «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 19,4 очка, совершая 10,2 подбора и отдавая три результативные передачи.