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Вембаньяма намерен принять участие в конкурсе мастерства на Матче звёзд НБА — Чарания

Вембаньяма намерен принять участие в конкурсе мастерства на Матче звёзд НБА — Чарания
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20-летний форвард «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма планирует поучаствовать в конкурсе мастерства, который пройдёт в рамках Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает журналист Шэмс Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, звёздный уикенд НБА в нынешнем году состоится с 16 по 18 февраля в Индианаполисе (штат Индиана, США).

В 2023 году победу в этом конкурсе одержала команда «Юта», которая состояла из трёх баскетболистов клуба «Юта Джаз»: Джордан Кларксон, Уокер Кесслер и Коллин Секстон.

В нынешнем сезоне НБА Виктор Вембаньяма принял участие в 33 матчах за «Сан-Антонио Спёрс», набирая в среднем 19,4 очка, совершая 10,2 подбора и отдавая три результативные передачи.

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