«Это было похоже на оленя в свете фар». Джордж — о постер-данке Леброна Джеймса

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился эмоциями от постер-данка лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с нарушением правил самого Джорджа. Этот эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в прошлый понедельник, 8 января. «Лейкерс» выиграли со счётом 106:103.

«Итак, Леброн Джеймс мчится по площадке на полной скорости. Это было похоже на оленя в свете фар. Прежде чем я успел подумать о том, что делать дальше, я просто застопорился», — приводит слова Джорджа Podcast P Show.

В той игре Пол Джордж стал самым результативным среди игроков «Лос-Анджелес Клипперс» вместе с хорватским центровым Ивицей Зубацем. Они набрали по 22 очка. Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 25 очков.