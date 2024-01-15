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«Это было похоже на оленя в свете фар». Джордж — о постер-данке Леброна Джеймса

«Это было похоже на оленя в свете фар». Джордж — о постер-данке Леброна Джеймса
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж поделился эмоциями от постер-данка лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с нарушением правил самого Джорджа. Этот эпизод произошёл в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в прошлый понедельник, 8 января. «Лейкерс» выиграли со счётом 106:103.

НБА - регулярный чемпионат
08 января 2024, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 103
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Дэвис - 22, Расселл - 13, Принс - 13, Вуд - 9, Ривз - 8, Реддиш - 7, Кристи - 7, Вандербилт - 2, Худ-Скифино, Хэйс, Уиндлер, Льюис
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 22, Зубац - 22, Харден - 15, Леонард - 15, Пауэлл - 14, Уэстбрук - 7, Мэнн - 6, Тайс - 2, Бостон, Хиланд, Коффи, Миллер, Такер, Браун, Пламли

«Итак, Леброн Джеймс мчится по площадке на полной скорости. Это было похоже на оленя в свете фар. Прежде чем я успел подумать о том, что делать дальше, я просто застопорился», — приводит слова Джорджа Podcast P Show.

В той игре Пол Джордж стал самым результативным среди игроков «Лос-Анджелес Клипперс» вместе с хорватским центровым Ивицей Зубацем. Они набрали по 22 очка. Самым результативным игроком в составе победителей стал Леброн Джеймс, набравший 25 очков.

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