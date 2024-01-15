«Победа очень неуверенная». Фрейзер — об игре с «Автодором»

Американский разыгрывающий санкт-петербургского «Зенита» Трент Фрейзер прокомментировал победу над саратовским «Автодором» (86:85) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла вчера, 14 января.

«Мы плохо закончили первую половину. Но это баскетбол, такое случается. Но мы знали, что это была за игра, знали, что сегодня не победим «+20». Знали, что матч может решиться одним броском. Победа очень неуверенная, но нужно быть довольными, что мы её добились. Да, есть вещи, которые нужно улучшать, но победа есть победа, важно только то, побеждаешь ты или нет», — приводит слова Фрейзера официальный сайт «Зенита».

Напомним, благодаря этой победе «Зенит» сумел догнать казанский УНИКС и краснодарскую команду «Локомотив-Кубань». У всех трёх по 16 побед при шести поражениях. Клубы делят со второго по четвёртое места.