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41 очко Эмбиида и его дабл-дабл помогли «Филадельфии» обыграть «Хьюстон»

41 очко Эмбиида и его дабл-дабл помогли «Филадельфии» обыграть «Хьюстон»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии. Хозяева одержали победу со счётом 124:115.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 115
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 41, Макси - 27, Беверли - 11, Харрис - 10, Моррис - 8, Убре - 7, Рид - 7, Хаус - 6, Батюм - 5, Коркмаз - 2, Мартин
Хьюстон Рокетс: Грин - 20, Шенгюн - 19, Брукс - 18, Томпсон - 14, Уитмор - 14, Смит II - 13, Ванвлит - 8, Ландейл - 4, Тэйт - 2, Уильямс - 2, Грин - 1, Холидей, Баллок, Марьянович

Самым результативным игроком матча стал камерунский форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. На его счету 41 набранное очко, 10 совершённых подборов и три результативные передачи. Самым результативным в составе «Хьюстон Рокетс» стал защитник Джейлен Грин, который набрал 20 очков, совершил пять подборов и отдал три результативные передачи.

«Филадельфия Сиксерс» находится на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Хьюстон Рокетс» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.

Турнирная таблица НБА
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