41 очко Эмбиида и его дабл-дабл помогли «Филадельфии» обыграть «Хьюстон»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии. Хозяева одержали победу со счётом 124:115.

Самым результативным игроком матча стал камерунский форвард «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. На его счету 41 набранное очко, 10 совершённых подборов и три результативные передачи. Самым результативным в составе «Хьюстон Рокетс» стал защитник Джейлен Грин, который набрал 20 очков, совершил пять подборов и отдал три результативные передачи.

«Филадельфия Сиксерс» находится на третьей позиции в турнирной таблице Восточной конференции. «Хьюстон Рокетс» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.