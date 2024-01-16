Лаури Маркканен и Бэм Адебайо признаны лучшими игроками 12-й недели в НБА

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила имена лучших игроков 12-й игровой недели. В Западной конференции лучшим признан финский форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен. Среди баскетболистов Восточной конференции этого статуса удостоился центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо.

По итогам прошедшей недели «Юта Джаз» одержала четыре победы в четырёх проведённых матчах. Лаури Маркканен в среднем набирал 24,5 очка, совершал 11 подборов и отдавал 2,8 результативных передач.

Фото: НБА

«Майами Хит» принял участие в аналогичном количестве встреч, одержал три победы и потерпел одно поражение. Бэм Адебайо продемонстрировал следующую статистику: 23 очка в среднем за игру, 11 подборов и 5,8 результативных передач.