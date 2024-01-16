Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лаури Маркканен и Бэм Адебайо признаны лучшими игроками 12-й недели в НБА

Лаури Маркканен и Бэм Адебайо признаны лучшими игроками 12-й недели в НБА
Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила имена лучших игроков 12-й игровой недели. В Западной конференции лучшим признан финский форвард «Юты Джаз» Лаури Маркканен. Среди баскетболистов Восточной конференции этого статуса удостоился центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо.

По итогам прошедшей недели «Юта Джаз» одержала четыре победы в четырёх проведённых матчах. Лаури Маркканен в среднем набирал 24,5 очка, совершал 11 подборов и отдавал 2,8 результативных передач.

Фото: НБА

«Майами Хит» принял участие в аналогичном количестве встреч, одержал три победы и потерпел одно поражение. Бэм Адебайо продемонстрировал следующую статистику: 23 очка в среднем за игру, 11 подборов и 5,8 результативных передач.

Фото: НБА

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android